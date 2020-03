Football. Huit membres de l’Étoile de Guinée tués dans l’accident de leur minibus

iGFM – (Dakar) – Huit membres de l’Étoile de Guinée (2e division), dont des joueurs et du personnel d’encadrement de ce club appartenant à l’ex-international Pascal Feindouno, ont péri jeudi dans l’accident de leur minibus, causé par un excès de vitesse , a annoncé le ministère guinéen de la Sécurité.

L’accident s’est produit à Timbo, près de Mamou (centre) alors que l’équipe se rendait à Kankan pour jouer samedi contre Karifamoryah FC pour le compte de la première journée de la 2e division guinéenne. Vingt-sept personnes étaient à bord.

Des accidents fréquents en Guinée

Le bilan est de huit morts et 19 blessés, dont 17 grièvement. Les corps et les blessés sont présentement à l’hôpital régional de Mamou , capitale régionale dans le centre de la Guinée, a affirmé le ministère de la Sécurité. Il a malheureusement dérapé par excès de vitesse pour finir sa course sur un tronc d’arbre , selon la même source.

Les accidents de la circulation sont fréquents en Guinée, généralement dus selon les spécialistes à un mauvais état des routes, à la vétusté des véhicules et à l’indiscipline de nombreux conducteurs.