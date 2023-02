vendredi 10 février 2023 • 488 lectures • 1 commentaires

Sport 6 heures Taille

iGFM (Dakar) Après une trêve qui a duré plus d'un mois en raison du Championnat d'Afrique des Nations 2022 (CHAN) remporté le Sénégal, la ligue 1 est de retour, ce week-end.

La 12e journée s'annonce décisive. En effet, le leader Diambars ( 1er, 21 points) va tenter de conforter sa première place à domicile, lors de la réception de l'US Gorée (6e, 16 points), dimanche 12 février, à 16h30. Peu avant, Guédiawaye FC (3e, 20 points) ira à la Médina pour défier le Jaraaf (7e, 14 points). En cas de succès et d'une contreperformance de Diambars et du Casa Sports contre la Sonacos dimanche, les visiteurs prendraient seuls la tête du championnat avec 23 points. Guédiawaye FC a donc un coup à jouer face aux Médinois.



Des autres rencontres sont également à suivre : Teungueth FC-Stade de Mbour et AS Pikine-AS Douanes.



Le match Dakar Sacré-Coeur vs Génération Foot a été remis.