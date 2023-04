jeudi 6 avril 2023 • 372 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) A l’issue de la fenêtre internationale de mars et des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2023, la FIFA a publié, ce jeudi son classement des nations actualisé.

Battu par le Maroc (2-1 à Tanger), le Brésil perd comme pressenti sa place de leader, doublé par le champion du monde argentin, désormais en tête, et l’équipe de France. Paradoxalement, les Lions de l’Atlas ne tirent pas profit de cette performance et restent 11es, comme c’est le cas depuis leur parcours historique au Mondial. Preuve que la bande à Walid Regragui, qui a aussi fait 0-0 face au Pérou, va devoir enchaîner les grosses performances pour viser le Top 10.



Le Sénégal et la Tunisie grappillent respectivement une et deux places



Assez nettement plus loin, le Sénégal (top 20 mondial) et la Tunisie (top 30 mondial) complètent le podium africain et grapillent respectivement une et deux places au niveau mondial. Derrière eux, en revanche, ça bouge sur le continent ! Le Cameroun, qui n’a pris qu’un point en deux matchs contre la Namibie, et le Nigeria, battu à domicile par la Guinée Bissau (0-1), chutent en effet. Avec 9 places perdus, les Lions Indomptables signent même la pire régression au niveau mondial… Auteur d’un sans-faute dans les éliminatoires de la CAN 2023, l’Algérie en profite pour amorcer sa remontée en s’imposant comme la 4e nation africaine, devant l’Egypte, qui a dépassé le Cameroun et le Nigeria mais s’est fait doubler par les Fennecs, qui font un bond de 6 places au niveau mondial.



Le Mali chute, la Centrafrique bondit



Derrière, peu de changements notables à signaler mais on soulignera tout de même les belles progressions de la RDC (+3 places au niveau mondial), de la Guinée (+4) ou encore de la Côte d’Ivoire (+2). D’autres chutent douloureusement comme le Mali (-8) et le Gabon (-3). Grâce à sa double victoire contre Madagascar, la Centrafrique signe la meilleure progression au niveau mondial en gagnant 10 places pour se retrouver 122e, tandis que la Namibie progresse de 7 rangs.



Rendez-vous le 20 juillet pour le prochain classement FIFA, à l’issue de la 5e journée des éliminatoires de la CAN. A moins que celle-ci ne soit remplacée par des matchs amicaux…



Le classement FIFA d'avril 2023

Le top 10 mondial

1. Argentine

2. France

3. Brésil

4. Belgique

5. Angleterre

6. Pays-Bas

7. Croatie

8. Italie

9. Portugal

10. Espagne

Le top 20 africain

1. Maroc (11e au niveau mondial)

2. Sénégal (18e)

3. Tunisie (28e)

4. Algérie (34e)

5. Egypte (35e)

6. Nigeria (40e)

7. Cameroun (42e)

8. Côte d’Ivoire (45e)

9. Burkina Faso (50e)

10. Mali (53e)

11. Ghana (60e)

12. Afrique du Sud (66e)

13. RD Congo (70e)

14. Cap-Vert (71e)

15. Guinée (79e)

16. Gabon (82e)

17. Zambie (68e)

18. Ouganda (89e)

19. Bénin (92e)

20. Guinée Equatoriale (94e)