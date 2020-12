dimanche 6 décembre 2020 • 97 lectures • 0 commentaires

iGFM- (Dakar) Le président de l’équipe fanion sud du pays, Seydou Sané, a présidé ce dimanche matin, dans la salle de réunion du stadium Aline Sitoé, une cérémonie de remise de jeux maillots aux équipes de football des ligues des régions de Ziguinchor, de Sédhiou et de Kolda.

La cérémonie empreinte d’émotions, a été marquée par des prières qui ont été formulées pour le repos en paix de l’âme de l’international sénégalais de football Pape Bouba Diop porté en terre ce samedi 5 décembre 20 dans les cimetières musulmans de Dangou, à Rufisque.

Marquée par la présence des présidents des ligues de football des régions de la Casamance naturelle, Irama Djiba, Fodé Boukary Dahaba et Yaya Baldé alias «Zeus» tous membres du comité exécutif de la fédération sénégalaise de football, de l’ancien arbitre international de football Omar Diop, des membres du comité directeur du Casa sports, des supporteurs et sympathisants de l’équipe fanion, «cet acte que vient de poser le président Seydou Sané, est une étape importante dans l’ambitieux programme des clubs de la Casamance naturelle. Ces équipements vont nous permettre de rivaliser d’ardeur avec les autres équipes de notre pays», explique le président adjoint de la ligue régionale de football Fadel Mbaye.

Pour Irama Djiba président de la ligue, «je voudrais au nom de la ligue de Ziguinchor dire un grand merci au président du Casa sport Seydou Sané qui a pris sur lui d’octroyer des équipements sportifs à nos clubs. Il est, en vérité, dans son rôle car, le Casa sport se doit d’agir en faveur des équipes de nos régions. Ce n’est pas pour rien qu’on assimile le Casa sport à l’équipe fanion sud du pays», a dit M. Djiba.

Après la construction des cases de santé et les dons d’ambulances dans les régions, le président Seydou Sané vient d’offrir encore ces jeux de maillots d’une valeur de 10 maillots aux équipes de la région naturelle de Casamance. Une bonne partie de ce matériel constitué de ballons et de jeux de maillot est revenue aux équipes de football. Une approche qui montre, selon les supporters du Casa sport, l’intérêt que le président Seydou Sané porte au développement du football en Casamance. «Ces jeux de maillots, ces ballons vont, à coup sûr, aider la région à retrouver l’élite du football sénégalais», ont soutenu les supporteurs et les sympathisants du Casa sport.

IGFM