« Force covid-19 »: Mais où sont donc passées les compagnies pétrolières

iGFM (Dakar) – Le total des dons réalisés dans le cadre de la lutte contre le covid-19 s’est placé à 1,3 milliards de francs Cfa. Une somme, qui ne représente que 0,13% du fonds de riposte (Force Covid-19) de 1000 milliards de francs Cfa que l’Etat du Sénégal essaie de mettre en place pour faire efficacement face à la pandémie.

Le ministère de la Santé a publié sur son site web la liste des donateurs. Sur celle-ci, figurent les noms des personnes physiques et morales qui ont apporté leur contribution et le montant de leur don. Pour l’instant, aucun donateur n’a officiellement déboursé plus que le Khalife général des mourides.

L’autre constat, c’est l’absence de certaines grosses entreprises opérant au Sénégal, de cette liste. Par exemple, aucune compagnie pétrolière opérant dans le pays, n’est encore venu en soutien, 25 jours après le premier cas signalé au Sénégal.

Kosmos Energy, Woodside, Far, Cairn Energy, ou encore Bp, dont le chiffre d’affaires 2018 culminait à 298,7 milliards de dollars (178 372 milliards de francs Cfa), avec un résultat net de 9,3 milliards de dollars, (5 602 655 290 734 milliards de Cfa), ne semblent avoir mis la main dans la poche. En tout cas, elles ne figurent pas, pour le moment, sur la liste des heureux donateurs.

C’est le cas aussi de certaines grandes entreprises de Btp, des concessionnaires ayant remporté les plus gros marchés de ces dernières années. Au même moment, l’association des marchands ambulants, Gora Khouma de l’Union des acteurs routiers, les associations des délégués de quartier et des retraités, entre autres, ont répondu à l’appel.

Youssouf SANE