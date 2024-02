vendredi 2 février 2024 • 1351 lectures • 0 commentaires

Pour davantage aider à la transformation de nos productions locales, l’Institut de technologie alimentaire (Ita), en collaboration avec le Programme d'Appui de Développement Agricole et de l'Entreprenariat Rural (Padaer), vient de boucler la formation de plusieurs femmes

Ce vendredi, à l’Institut de technologie alimentaire (Ita), plusieurs personnes, formées dans les techniques de transformation des céréales, des fruits et légumes, ont reçu leur attestation. Une initiative lancée en collaboration avec le Programme d’appui agricole et de l’entreprenariat rural (Padaer) qui a permis de former plusieurs femmes issues des hubs de transformation de produits locaux installés à Kanel, Kédougou, Kolda et Koumpentoum.



Le directeur général de l’Ita souligne que la formation s’inscrit dans une perspective de valorisation de nos produits locaux. Car, la politique de l’Etat est de faire en sorte que les sénégalais puissent s’alimenter à partir de leurs produits locaux. «Je remercie le Padaer pour cette initiative qui est patriotique parce que chacun doit se mettre à l’esprit que c’est un grand défi pour le Sénégal et les sénégalais que d’utiliser le maximum possible ce qu’ils produisent. C’est important», a indiqué le Dr Mamadou Amadou Seck.

