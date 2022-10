Former 5000 jeunes sénégalais: Le défi colossal de Synapse

dimanche 16 octobre 2022

Synapse s’est assigné le colossal défi d’offrir à 5000 jeunes senegalais l'opportunité d'acquérir des compétences numériques de base, entrepreneuriales, non techniques et professionnelles pour multiplier leurs chances d’accéder à des emplois en entreprises et dans l’entrepreneuriat. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme [email protected] financé par Microsoft.

“Tech a [email protected] a pour ambition de former 5000 jeunes âgés entre 16 et 35 ans. Pour les critères d'admissibilité, il faut juste savoir lire et écrire. A travers ce programme, Synapse ne cherche pas seulement à former des jeunes pour qu’ils trouvent des emplois ou deviennent des entrepreneurs. Ce qui nous intéresse c’est de former des acteurs du changement. Aider les jeunes à contribuer au développement du pays. L’Etat seul ne peut pas tout faire. Le programme est mis en œuvre par Synapse au Sénégal en 2022-2023,”, a déclaré le Directeur et fondateur de Synapse, Ciré Kane. PUBLICITÉ



