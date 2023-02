dimanche 12 février 2023 • 94 lectures • 0 commentaires

International 3 heures Taille

iGFM - (Dakar) Le magasine "Forbes" a publié, le 30 janvier dernier, le classement des personnalités africaines les plus riches d'Afrique. Il est noté qu'en 2022, le nombre de milliardaires africains a augmenté à 19, contre 18 en 2021. Cependant, la richesse collective de ces 19 milliardaires africains a baissé de 3,1 milliards dollars, au terme de l’année 2022, pour atteindre 81,5 milliards de dollars.

Découvrez qui sont les 10 personnalités les plus en vue du continent africain.

PUBLICITÉ

1-Il est surnommé "l'indéboulonnable première fortune d'Afrique". Le Nigérian et homme d'affaires Aliko Dangote demeure l’homme le plus riche d’Afrique, et ce, pour la 12e année consécutive. À la tête d'un conglomérat industriel (ciment et sucre…), Aliko Dangote conserve toujours le fauteuil d'homme le plus riche d'Afrique avec une fortune estimée à 13,5 milliards de dollars, soit 8 260 milliards F CFA, à la fin de l'année 2022.

PUBLICITÉ

Selon la plateforme Bloomberg Billionaires Index, Aliko Dangote est également le 85e homme le plus riche au niveau mondial, mais sa fortune est plutôt estimée à 19 milliards dollars, en février 2023.

2-En deuxième position, vient le Sud-Africain Johann Rupert et ce, pour la deuxième année consécutive. L’homme d’affaires et président de l’entreprise suisse spécialisée dans les produits de luxe Richemont a une fortune estimée à 10,7 milliards dollars à fin 2022, en baisse de 300 millions dollars en glissement annuel, selon "Forbes". Bloomberg évalue sa richesse et celle de sa famille à 12,4 milliards $, en février 2023 et le classe au 157e rang des plus riches au niveau mondial.

3-La troisième personnalité la plus riche d’Afrique est aussi d’origine sud-africaine. Il s’agit de Nicky Oppenheimer et sa famille, dont la fortune a atteint 8,4 milliards dollars à fin 2022, selon "Forbes".

4-Le Nigérian Abdulsamad Rabiu est la quatrième personnalité la plus riche d’Afrique. Le fondateur de BUA Group, un conglomérat nigérian actif dans la production de ciment, le raffinage du sucre et l'immobilier, a une richesse estimée à 7,6 milliards dollars.

5-Vient ensuite en cinquième place l’Égyptien Nassef Sawiris, qui détient près de 6 % dans le fabricant de vêtements de sport Adidas, a une fortune estimée à 7,3 milliards de dollars soit 4 380 milliards F CFA

6- Mike Adenuga du Nigeria pèse 6,3 milliards de dollars soit 3780 milliards F CFA

7-L' Algérien Issad Rebrab est en septième position avec 4,6 milliards de dollars, soit 2 760 milliards F CFA

8- Un autre Égypte, Naguib Sawiris est la huitième la plus riche d’Afrique avec 3,3 milliards de dollars, soit 1 980 milliards F CFA

9- Patrice Motsepe, de l'Afrique du Sud fait également parti de ce groupe avec 3,2 milliards de dollars/1 920 milliards F CFA

10-L’Égyptien Mohamed Mansour, dont la fortune est estimée à 2,9 milliards, soit 1 740 milliards F CFA est le dixième homme le plus riche d'Afrique.