Le Forum Afrique Cœur du Monde (ACM) du 28 mai 2022, constitue une tribune pour discuter des conditions d’accélérer la croissance économique en tirant profit des outils de compétitivité et de productivité. A cet effet, des exposés seront consacrés à la digitalisation, à l’impact numérique et aux axes de réduction de la fracture avec les pays industrialisés. EDUTRACE et ses partenaires, tels que AFRICA PETROMINE, entre autres, donne l’opportunité aux participants d’échanger sur la thématique générale : « Ve

Le Forum Afrique Cœur du Monde (ACM) du 28 mai 2022, est l’occasion de mettre en exergue les portefeuilles de projets structurants et de reformes phares dans le secteur au Sénégal, les filières d’opportunité, l’environnement des affaires et les priorités dans le renforcement des technologies de l’information et de la communication.

Plus spécifiquement, le forum est axé sur les Techniques et Solutions de financement, la fracture et souveraineté numérique de l’Afrique post covid-19, les risques et opportunités de l’ère post COVID-19 en Afrique, le leadership des femmes africaines investisseurs et entrepreneures dans le secteur de l’économie.

Le Forum ACM offre l’opportunité de participer aux échanges sur les perspectives de croissance et d’innovation des secteurs suivants de la transformation numérique, de l’industrie, de l'urbanisation, de l'intégration régionale, de l’agro-business, de l’agriculture, du Bâtiment et BTP, de l’énergie durable, de la santé, de l’éducation et de la formation.

Il permet également d’accéder à un réseau de haut niveau avec les principaux chefs d’entreprises de l’Afrique de l’ouest, de saisir de nouvelles opportunités d'affaires dans un environnement propice aux transactions, de bénéficier de l'analyse de consultants de grands cabinets de conseil pour orienter ou renforcer votre stratégie, de découvrir en exclusivité les projets d'investissement les plus prometteurs, d’établir des contacts privilégiés avec les décideurs publics intéressés par le

développement des partenariats public-privé (PPP), d’adapter vos stratégies aux dernières tendances économiques et

géopolitiques.

Avec AFRICA PETROMINE et ses autres partenaires, EDUTRACE s’est lancé le défi de participer activement au relèvement des économies.

D’un point de vue opérationnel, la rencontre sera une tribune de haut niveau axée sur la montée en puissance des échanges commerciaux dans la Zone de Libre-Echange Africaine (ZLEFCA) et intra-africain (pour permettre aux participants du forum de nouer des partenariats et d’accéder à de niveaux de réseaux internationaux).

En outre, la deuxième édition du forum international « Afrique Cœur du Monde 2022 », met l’accent sur les rencontres entre chefs d’entreprises et autorités publiques, entre jeunes entrepreneurs et investisseurs ciblés aux différents secteurs, en vue de gagner ensemble le pari de la réduction considérable des inégalités et de la création d’emplois suffisants.

« Vers une Afrique de l’innovation et de la croissance inclusive à l’horizon 2030 »



Dans le premier atelier, il sera question de discuter du « Rôle et place du digital dans la compétitivité des entreprises et des administrations ». Le deuxième panel permettra de réfléchir sur « comment créer 50.000 emplois au Sénégal », notamment de voir les voies et moyens de permettre aux jeunes et aux femmes de profiter des opportunités offertes par l’agri business case.

L’éducation et la formation comme leviers incontournables pour le développement humain, économique et social,

la réforme du secteur de l’énergie pour la croissance de l’économie et la lutte contre la pauvreté, seront également au menu des discussions.

Pour favoriser l’interactivité et le partage d’expériences, les participants au forum auront la possibilité de partager leurs points de vue, de faire du réseautage et d’avoir des rendez-vous individuels (B to B et B to G) en vue de définir des relations futures quant aux programmes et projets d’investissement lors de Do Tanks, autour de deux thèmes incontournables : « les différentes options de financement de la transformation industrielle en Afrique » et « l’auto-emploi et l’accompagnement des Pme/Pmi au Sénégal ».

Afin de faire de la deuxième édition du forum international « Afrique Cœur du Monde » un évènement à la fois international, interdisciplinaire et professionnel, les intervenants choisis sont des Directeurs Généraux, des Ambassadeurs, et des cadres dans les Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC).

Dans le cadre du forum, la plateforme Edutrace et ses partenaires (réseau d’experts et organisations publiques et privées internationales) procéderont à des remises de prix (15 Awards Afrique Cœur du Monde) pour récompenser les entreprises africaines les plus innovantes et les plus compétitives ainsi que les meilleurs investisseurs de l’année.

Les principales parties prenantes sont constituées des Administrations, des organismes du secteur privé, des instituts techniques et financiers orientés vers l’accompagnement des PME/PMI en Afrique et de la société civile.