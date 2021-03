jeudi 25 mars 2021 • 449 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) L’artiste international Youssou Ndour a reçu cet après-midi, l’ambassadeur en charge du commerce extérieur belge, Ivan Korsak et une équipe d’Afrika Innovation. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des préparatifs du Forum de Dakar qui va se tenir du 22 au 24 juin prochain dans la capitale Sénégalaise.

Selon Maïmouna Gueye, chargée des partenariats et du développement d’Afrika Innovation, les échanges entre M. Ndour et ses invités ont porté sur l’évolution des travaux en vue de l’organisation du forum, les partenariats signés et les projets en cours.

Elle a également précisé que plusieurs organismes internationaux et des institutions sénégalaises ont marqué leur accord pour accompagner cet événement dont le thème de cette année est intitulé : «vivre en ville en 2030, investir, innover, inclure».