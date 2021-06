mardi 22 juin 2021 • 161 lectures • 0 commentaires

Les travaux du Forum de dakar ont démarré ce mardi, dans la matinée, au musée des civilisations. Cependant, la cérémonie inaugurale est prévue à 18heures. De quoi la présente édition traitera? Quelles seront les personnalités attendues au lancement des travaux? Ci dessous les réponses.

La cérémonie d’inauguration du Forum de Dakar 2021 va s’ouvrir ce mardi au musée des civilisations. Elle sera présidée par de hautes personnalités dont Nicolas Esgain, (Afrika-innovation), Soham El Wardini (Maire de Dakar) Paul Magnette (Bourgmestre de Charleroi), Yann Gall (Délégué général de Wallonie-Bruxelles International) Christophe Yvetot (Onudi) Mabingue Ngom (Unfpa).

Thierry Breton (Commissaire européen pour le marché intérieur, en charge du numérique, de l'industrie et des services, de la défense, de l'espace, de l'audiovisuel et du tourisme) et Youssou Ndour, Fondateur d’Afrika-innovation, aussi feront une communication.

De ce 22 au 24 juin, les participants discuteront du thème «Vivre en ville en 2030: investir, innover, inclure». Un thème qui s’inscrit dans les dix-sept Objectifs de développement durable, dans l’Agenda 2063 de l’Union africaine. Il reste aussi en adéquation avec le Green Deal de la Commission européenne et le nouveau Programme pour les Villes de ONU Habitat.

Ledit forum sera l’occasion de dresser l’état des lieux, de mesurer les défis, d’échanger les bonnes pratiques et de présenter un éventail de solutions innovantes et de projets en cours en Afrique et dans le monde.