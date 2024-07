Forum « Doing business with Senegal »- Renforcer la coopération économique et commerciale entre Dakar et Dubai

iGFM - (Dakar) La chambre internationale de Dubaï a organisé le forum « Doing business with Senegal », lundi 3 juin 2024 à Dakar pour renforcer la coopération économique et commerciale et les investissements bilatéraux. Une occasion saisie par la chambre de commerce de Dakar pour signer une convention avec la Dubai Chamber.

Le président de la CCIAD, Abdoulaye Sow a salué l'approche multisectorielle des Chambres de Dubaï. Pour lui, il est important d'explorer les opportunités de partenariat. L'occasion doit être saisie, selon M. Sow, pour établir de nouveaux accords de commerce entre les entreprises sénégalaises et leurs homologues de Dubaï.

M. Sow dit compter sur les hommes d'affaires présents au forum pour renforcer la coopération économique et commerciale bénéfique pour les deux parties. Pour cela, il a mis en exergue les atouts du Sénégal en matière d'agriculture, de produits halieutiques, d'agro-alimentaire, etc., le président de la CCIAD place notre pays comme une destination des investissements directs à l'étranger.

Pour sa part, le président des Chambres de commerce de Dubaï, Mohammed Ali Rashed Lootah se dit favorable au développement des échanges sur l’axe Dubaï-Dakar. Il compte sur les efforts conjugués de part et d’autre pour accroître le volume des flux.

A l’image des autorités de son pays, M. Lootah considère le Sénégal comme une priorité au vu des potentialités d’investissements dont regorge le territoire sénégalais.

La position stratégique du Sénégal est, d’après lui, un élément clé pour être la porte d’entrée de Dubaï en Afrique.

Quant au vice-président des Chambres de Dubaï, Hassan Al Hadremi a fait une présentation sur le dynamisme économique de Dubaï avec plus de 250 vols par jour. Le tourisme représente 58% du PIB de la ville. Les dirigeants ont opté pour une politique fiscale avantageuse pour les entreprises. L’attractivité et la flexibilité sont érigées en règle dans ce hub mondial.

Le digital a grandement contribué à matérialiser ces avancées. Avec 13 entreprises évoluant dans 10 différents secteurs, la délégation dubaïote souhaite explorer les opportunités de coopération avec leurs entreprises sénégalaises.





