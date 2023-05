Forum économique Maroc-Sénégal : Plaidoyer pour une synergie entre les secteurs privé des deux pays

jeudi 4 mai 2023

iGFM - (Dakar) Entre le Sénégal et le Royaume du Maroc, les points de convergence sont nombreux dans beaucoup domaine. Toutefois, l’initiative prise par la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar (CCIAD) et la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services (CCIS) de Fès-Meknes, d’organiser en terre marocaine un forum économique constitue un temps fort pour définir de nouvelles orientations entre opérateurs économiques marocains et sénégalais.

Cette matinée du 3 mai 2023, Fès, une ville marocaine très connue des Sénégalais de la confrérie des'' Tidiane'', a marqué une nouvelle étape des relations entre les secteurs privés sénégalais et marocains. En effet, qu'il s'agisse de Papa Ibrahima Diagne, vice-président de la CCIAD et Hamza Ben Abdellah, président de la CCIS, le leitmotiv a été le même : renforcer le partenariat entre pays du Sud.



Dans son adresse, Papa Ibrahima Diagne, chef de la délégation sénégalaise, qui s'exprimait au nom du président de l'institution consulaire de Dakar, Abdoulaye Sow, dira d'emblée que ce forum économique de Fès-Meknes, sur la thématique « Un partenariat économique Sud-Sud renforcé », est une belle occasion de perpétuer l'exemplarité de la fraternelle entente entre les peuples marocains et sénégalais. Cette entente est incarnée au plus niveau par son Excellence Macky Sall, Président de la République du Sénégal et sa Majesté le Roi du Royaume du Maroc, Mouhamed VI, mentionne Papa Ibrahima Diagne.



Revenant sur le sens du forum économique, il soutient que dans un contexte économique mondial ponctué par des tensions géopolitiques qui impactent sur le coût des approvisionnements des pays africains, la thématique du « Partenariat Sud-Sud renforcé », constitue une nouvelle démarche pour « bâtir des passerelles économiques entre opérateurs économiques marocains et sénégalais ». D’après Papa Ibrahima Diagne, par ailleurs président de la section agricole de la CCIAD, il est capital pour le Royaume du Maroc comme pour le Sénégal d’élaborer des orientations stratégiques pour faire face aux vulnérabilités extérieures.

Perspectives d’investissements du gaz et pétrole & le PAP 2A

Pour le vice-président de la CCIAD, le Sénégal reste un partenaire privilégié pour le Royaume du Maroc, et le secteur privé marocain a fini de bien s'installer au Sénégal, en atteste le groupe bancaire Attijari Wafa Bank, leader dans l'environnement bancaire national sénégalais.



Ainsi, il annonce que dans le courant de cette année 2023, de bonnes perspectives se dessinent pour le Sénégal. En effet, le pays de la Téranga, admis depuis novembre 2022, comme membre du Conseil de l'Organisation des Producteurs de pétrole africain (APPO), va commencer à commercialiser sur le marché international, ses ressources gazières et pétrolières dans le dernier trimestre de l'année 2023.



Selon Pape Ibrahima Diagne, le Sénégal va connaître un changement structurel de son économie avec des centrales à gaz pour la production d’énergie électrique, une demande de produits dérivés pour l’exploitation des ressources pétrolières et gazières entre autres. Il estime que le moment est opportun pour les opérateurs économiques des deux pays de converger et de travailler ensemble dans la perspective de mettre en place de joint-ventures pour capter toutes les opportunités de l’exploitation du pétrole et du gaz sénégalais, mais aussi des autres secteurs comme le tourisme, l’artisanat et l’agriculture.

Il est important à partir de ce forum économique de définir une étroite collaboration entre nos deux secteurs privés, mentionne le vice-président de la CCIAD. En conclusion, il déclare que la CCIAD prend l’engagement en parfaite entente avec la CCIS Région FES-MEKNES d’œuvrer à réunir les opérateurs économiques des deux pays, pour que ce forum économique en Royaume du Maroc marque le point de départ d’une solide alliance de référence entre opérateurs économiques marocains et sénégalais.

