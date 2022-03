mercredi 23 mars 2022 • 34 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) L’Agence internationale de plaidoyer, Niyel, membre du Conseil Mondial de l’Eau et du Groupe Thématique eau et assainissement du Forum, basée à Dakar, a organisé ce mercredi, la deuxième édition du Championnat Africain de l’Assainissement.

En marge de la 9e Édition du Forum mondial de l’Eau, placé sous le thème: « La sécurité de l’eau pour la paix et le développement », Niyel, Agence internationale de plaidoyer, a profité de la présence d’un public diversifié pour tester les connaissances des acteurs sur l’assainissement et sur une variété de questions, liées aux politiques existantes,au cadre règlementaire, aux données sur la santé et, aux solutions novatrices en matière d’assainissement.

« L’assainissement n’est pas reluisant en Afrique », regrette Laeticia Delonet de Niyel. Dans son plaidoyer, elle indique que les politiques doivent vivre au rythme des populations. Relevant beaucoup d’imperfections, elle précise que l’assainissement doit avoir une place de choix. Puisque, l’assainissement et l’eau sont liés ».