Le forum mondial de l’eau qui se tiendra du 21 au 26 mars 2022 vient d'être la cause du premier point de discorde entre le maire de Dakar Barthélemy Dias et l’Etat central. En effet la ville de Dakar a décroché l’organisation du Forum mais se voit snober au dernier moment.

Les collaborateurs de Barthélémy Dias ne tolèrent pas le geste du président à l’approche du forum mondial de l’eau. « Macky Sall ne va jamais travailler avec nous, ce n’est pas un Républicain. La preuve, le sommet mondial de l’eau où la ville Dakar est co-organisatrice a été complètement écarté. On n’a reçu qu’un carton d’invitation pour le maire et on lui refuse de prendre la parole lors de la cérémonie’’, fustige Abass Fall au micro de Rfm.

Barthélémy et ses collaborateurs ne compte pas en rester là. En effet, ils comptent faire leurs activités à la ville de Dakar. Dès vendredi, ils organiseront un pré forum de l’eau.