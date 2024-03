vendredi 8 mars 2024 • 128 lectures • 0 commentaires

«Il faut donner à la femme ce qui lui revient». C’est le plaidoyer formulé par Laissa Diallo Ndiaye, initiatrice du forum Waw Kumba qui a regroupé plus d’une centaine de femmes ce 8 Mars, journée internationale des droits de la Femme. Selon elle, il appartient aujourd’hui, à la femme de porter sa propre voix pour montrer qu’elle a un apport considérable dans ce pays où, elle constitue un important levier de développement.

Pour rappel, ce forum Waw Kumba nitié à l’occasion de la journée de la femme par Eco-lab et ses partenaires dont le Groupe Futurs Médias a pour objectif d’établir un cadre propice à des échanges constructifs et à la démonstration d’exemples concrets de réussites.

Pour sa première édition placée sou le thème “ Femmes Inspirantes, Entrepreneures :Levier de Développement – FIELD ” devra à son issue contribuer entre autres, à la valorisation de la femme à travers leur travail, expériences et réussites et à la mise en avant des meilleures idées, pratiques et stratégies agiles.

