samedi 17 septembre 2022 • 160 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le maire de la commune de Karantaba (Goudomp), par ailleurs Spécialiste en Développement et Coopération internationale, et Président du Conseil de Surveillance de l’Agence nationale de la Maison de l’Outil (ANAMO) est l'invité d'IGFM. Il revient sur l'installation des députés de l'Assemblée nationale, l'attitude de Mimi Touré et la situation politique dans le département de Goudomp.

Publié par Harouna Fall editor