"Fouille" de la gestion de Mimi au Cese : Les précisions de Idy

iGFM - (Dakar) Après des informations faisant état d'une fouille de la gestion d'Aminata Touré à la tête du Conseil économique social et environnemental, Idrissa Seck, via son service de communication, a sorti un communiqué pour préciser un certain nombre de choses.

"Nous tenons à démentir formellement toutes ces allégations, véhiculées depuis la notification de cessation de service de quelques personnes au niveau du CESE. Ces propos mal intentionnés dont l'origine est connue de tous, ne visent qu'à jeter le discrédit sur la nouvelle équipe et l'institution. Des allégations qui sont d'autant plus infondées que le nouveau président du CESE n'a même pas encore pris fonction. La réalité est toute autre", note le communiqué.



Premièrement, précise la même source, "le Président entrant n’a reçu de la part de son prédécesseur aucune information sur les plans administratif et financier, ni document de passation de services détaillés, formels, et signés".



Deuxièmement, fait remarquer le communiqué, le Président entrant a, en conséquence, demandé à ses services d’établir un état des lieux complet qui servira aussi de situation de référence.



Enfin, conclut-on, "le Directeur administratif et financier (Daf) a été invité à faire une passation de service. Une demande à laquelle il n’a pas répondu".





