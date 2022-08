Fouta : Le torchon brule entre Maimouna Boussa et la jeunesse Republicaine

dimanche 7 août 2022

Le torchon brule entre la jeunesse republicaine de Podor et Maimouna Bousso. Les premiers nommès se sont fendu d’un communiquè pour fustiger les attques de la responsable du Parti de l'Unité et du Rassemblement contre les responsables de l’APR Fouta. Selon eux, la sortie de cette dernière est injustifièe et inoportune et traduit sa deception suite, à la publication des resultats du scrutin.

«Le manque de sérénité qui ressort de ses propos, trahit d'emblée leur peur et la frilosité qui caractérise désormais leur gang depuis la sortie provisoire des résultats des dernieres législatives.

Certe vous n'avez toujours pas digéré l'élimination de la liste titulaire proportionnelle de yewi, qui etait votre unique chance d'aller a l'emicycle.

Mais si vous etes déçu, il faut s'en prendre à vos camarades de parti, qui par leur médiocrité ont anéanti vos chance d'etre deputè», ont rèpliquè les jeunes republicains.

Très remontès contre la Responsable du Pur, la jeunesse republicaine estime qu'elle n'a pas les prerogatives requises pour parler aux noms des populations du Fouta pour la bonne et simple raison qu'elle n'a jamais mis les pieds dans cette partie du pays.

«Tu prétends defendre le fouta, alors commence dabord à remercier ses responsables politiques qui depuis des années ne travaillent que pour améliorer le quotidien des foutanqués.

Les leaders que tu tutoies ont permis au fouta de sortir de l'enclavement, d'avoir suffisamment de forages pour aider les peuls dans leur quête du liquide précieux.

N'oublie pas que c'est avec ce régime que cette fouta est relié au reste du sénégal», ont-ils lancè à Maimouna Bousso.

