iGFM (Dakar) A cinq mois de la Coupe du monde FIFA 2022 (21 novembre–18 décembre 2022), Opta a fait une étude sur les chances des nations au Qatar.

Si la France championne du monde en titre est devant avec 17,93% suivie du Brésil (15,73%) et de l'Espagne (11,53%), le Sénégal récent vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, est la meilleure chance africaine avec 0,19%. C’est moins que le Qatar (0,35%) ou encore le Pays de Galles (0,41%). Les champions d’Afrique en titre logent dans le groupe A avec les Pays-Bas, le Qatar et l'Equateur qui a failli être disqualfié.



En revanche, le Ghana (0,02%), la Tunisie (0,01%) et le Maroc (0,01% ), disposent quant à eux de chances très minimes. Les Blaks Stars (Portugal, Corée du Sud, Uruguay), les Aigles de Carthage (France, Danemark, Australie) et les Lions de l’Atlas (Croatie, Belgique, Canada) ont hérité de deux groupes relevés.