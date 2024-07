jeudi 20 juin 2024 • 2956 lectures • 3 commentaires

Les présidents Diomaye Faye et Macron se sont rencontrés ce jeudi. Le chef de l'Etat français s'est dit convaincu que les relations entre nos deux pays n’en ressortiront que plus renforcées. Les deux parties ont fait un communiqué conjoint.

«Après notre première rencontre, j’en suis convaincu : nous allons donner une nouvelle impulsion au partenariat entre le Sénégal et la France, unis par des valeurs démocratiques communes et des liens humains indéfectibles», a réagi le Président Emmanuel Macron sur ses plateformes numériques.







Le communiqué conjoint dressé après la rencontre informe que lors de leur premier échange, les deux chefs d'Etat ont exprimé leur volonté commune de donner une nouvelle impulsion au partenariat entre le Sénégal et la France, fondé sur un respect mutuel, un partenariat équilibré au service des intérêts réciproques des deux peuples, unis par des valeurs démocratiques partagées, par un lien humain et une relation d'amitié.







«Les deux présidents ont échangé sur les défis communs à relever pour poursuivre et renforcer la coopération dans les secteurs qui contribuent à une plus grande souveraineté du Sénégal. Les deux chefs d'Etat sont convenus de renforcer les projets structurants dans divers secteurs dont la transition énergétique, la santé, la formation professionnelle, la production locale de vaccins et l'agriculture», renseigne le texte.



Pour rappel, le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye est en France depuis hier mercredi. Il a réservé à l’hexagone sa première sortie au-delà du continent africain. Il prend part à l’Élysée, au Forum mondial pour la souveraineté et l’innovation vaccinales.

