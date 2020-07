France : Le Festival à Sahel Ouvert organise un Webin’art avec Youssou Ndour, Souleymane Bachir Diagne et Cie

IGFM – Lors du dernier Forum de Paris sur la Paix, le Festival à Sahel ouvert a été distingué comme l’un des projets les plus prometteurs de la bonne gouvernance mondiale. Fêtant 10 ans d’actions en grande ruralité africaine lors d’une 5ème édition anniversaire, ses initiateurs organisent ce mardi 21 juillet à Paris un Webin’art.

L’organisation de cet événement inédit et les perspectives de cette démarche de développement par la culture est au programme. Plusieurs intervenants prestigieux du monde de l’art, de la coopération internationale et du développement, y prennent part.

Youssou Ndour, Auteur, compositeur, interprète, ministre, conseiller du Président de la République du Sénégal, Créateur de la Fondation Youssou Ndour, Souleymane Bachir Diagne, Philosophe, Professeur à lʼUniversité de Columbia (NYC) et Rémy Rioux, Directeur Général de lʼAgence française de développement (AFD) y prennent part.

D’autres sommités comme Bana Thiam, Coordinatrice locale du Festival à Sahel ouvert (FASO), Justin Vaïsse, Directeur Général du Forum de Paris sur la paix (PPF), Stefano Manservisi, ancien Directeur Général pour la coopération internationale et le développement (DEVCO) Union européenne, Xavier SIimonin, Président de GLOBE et fondateur du Festival à Sahel Ouvert et Sarah Desbois, Coordinatrice Générale de lʼAssociation GLOBE et du Festival à Sahel ouvert (FASO) seront également de la partie.

Voici le lien du Webin’art : https://us02web.zoom.us/j/87381749381#success