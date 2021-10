jeudi 14 octobre 2021 • 145 lectures • 0 commentaires

Le ministre de l'Intérieur français, Gérard Darmanin, a décidé de la fermeture de la mosquée d'Allonnes. Elle est accusée de légitimer le terrorisme ou le recours au jihad armé.

"Sur mon instruction, le préfet de la Sarthe a engagé la fermeture de la mosquée d’Allonnes, près du Mans. Les prêches y prônent notamment le recours au jihad armé, la mort en martyr, la commission d’actes de terrorisme et le recours à la violence", a annoncé le ministre sur sa page Twitter.



Le préfet de Sarth, dans un communiqué de presse, a indiqué que des prêches et l’activité du lieu de culte "légitiment le recours au jihad armé, la mort en martyr, la commission d’actes de terrorisme et le recours à la violence, la haine et la discrimination ainsi que l’instauration de la charia.”



Ladite mosquée abrite aussi une école coranique accueillant environ 110 enfants. Elle a, elle aussi, été fermée par les autorités françaises qui parlent de lieu d’endoctrinement.