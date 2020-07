iGFM-(Dakar) L’Elysée a annoncé ce 26 juillet la nomination de onze secrétaires d’État, dont six nouvelles personnalités, qui viennent compléter le gouvernement de Jean Castex. Parmi ces nouveaux entrants, le conseiller de l’Elysée Clément Beaune et les députés Bérangère Abba, Nathalie Elimas, Sarah El Hairy, Olivia Grégoire et Joël Giraud. Les secrétaires d’Etat reconduits sont Sophie Cluzel, Jean-Baptiste Lemoyne, Cédric O, Laurent Pietraszewski et Adrien Taquet.

