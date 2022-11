jeudi 10 novembre 2022 • 653 lectures • 0 commentaires

Sport 4 heures Taille

iGFM (Dakar) Les 25 Bleus font beaucoup réagir en France, le sélectionneur anglais pourrait faire de sacrées surprises pour sa liste, et l'Inter s'est régalé contre Bologne, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

La France s'interroge sur la liste de Deschamps...



La liste de Didier Deschamps, qui a été révélée hier soir par le sélectionneur, fait couler beaucoup d'encre ce jeudi. L'Équipe revient sur cette annonce et note un « retour au pragmatisme » du côté de Deschamps. Les journaux locaux aussi y sont allés de leur réaction à cette liste, c'est le cas du côté de Lyon avec Le Progrès qui évoque « 25 Bleus en Reconquête ». Pour le journal Sud-Ouest, ils sont « 25 pour une troisième étoile ». Enfin, du côté de La Provence aussi on revient sur les noms choisis par Deschamps et on remarque notamment l'absence de Jonathan Clauss, mais aussi la présence de deux Marseillais : Guendouzi et Veretout qui sont « aux anges ».



Walker finalement présent au Qatar ?



Du côté de l'Angleterre, c'est une autre liste qui fait les gros titres, celle de Gareth Southgate. Car le sélectionneur des Three Lions doit donner le nom des joueurs qui iront jouer la Coupe du Monde aujourd'hui. Et d'après la presse anglaise, il réserve quelques surprises. C'est en tout cas ce qu'affirme The Daily Telegraph. Selon le quotidien, Southgate va compter sur la paire de Manchester City, Kyle Walker et Kalvin Phillips. Le premier s'était pourtant blessé il a quelques semaines et le temps semblait trop court pour qu'il puisse récupérer. Pour Phillips par contre, cela faisait deux mois qu'il était absent et il a enfin pu faire son retour face à Chelsea. Cette liste et ses possibles rebondissements fait la Une de nombreux journaux outre-Manche, comme c'est le cas avec le Daily Star. Le tabloïd revient également sur les nombreux choix que va devoir faire le sélectionneur et attends avec impatience la liste finale. Réponse dans la journée !



L'Inter met Bologne dans la sauce !



En Italie plusieurs équipes jouaient ce mercredi soir, c'est le cas de l'Inter qui s'est baladé contre Bologne. Une victoire 6 buts à 1 qui fait les gros titres de la presse transalpines comme La Gazzetta dello Sport, qui revient sur cette démonstration du club lombard. « Dimarco nouveau roi de San Siro », résume le journal au papier rose, en mettant en avant le double buteur. Ses coéquipiers et lui sont aussi présents sur la couverture du Corriere dello Sport. « Les Nerazzurri gagnent encore et remontent provisoirement à la troisième place », précise le journal qui décrit Bologne, comme une équipe « submergée » face aux attaquants de l'Inter.



Avec Footmercato