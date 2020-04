France : Les lycées resteront fermés au moins jusqu’au mois de juin

IGFM – Le premier ministre, Édouard Philippe, a annoncé que les lycées ne rouvriraient pas avant le mois de juin.

C’est désormais officiel: les lycéens ne retourneront pas en cours avant le mois de juin. «Nous déciderons fin mai si nous pouvons rouvrir les lycées, en commençant par les lycées professionnels début juin», a annoncé ce mardi 28 avril le premier ministre Édouard Philippe à l’Assemblée nationale.

De leur côté, les collégiens des classes de sixième et cinquième pourront retrouver le chemin de l’école à partir du 18 mai, uniquement dans les départements où la circulation du coronavirus est faible. Les élèves de maternelle et de l’école élémentaire pourront quant à eux retourner en classe dès le 11 mai, sur la base du volontariat, comme prévu initialement.

Des mesures sanitaires seront à respecter rigoureusement, aussi bien pour les élèves que pour le personnel de l’éducation. «Tous les enseignants et encadrants auront des masques qu’ils devront porter», indique le premier ministre. Pour les enfants de maternelle, «le masque est prohibé». Il n’est pas non plus recommandé pour les élèves de l’école élémentaires. En revanche, les collégiens ont obligation d’en porter un. Pour ceux qui ne peuvent pas s’en procurer, ils leur seront fournis.

Pour limiter la propagation du virus et respecter les règles de distanciation physique, les classes seront limitées à 15 élèves. Des mesures d’hygiène strictes seront à respecter, et des gels hydroalcooliques seront distribués.

