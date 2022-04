lundi 11 avril 2022 • 446 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Découvrez les résultats définitifs de la présidentielle en France.

Emmanuel Macron est arrivé en tête, dimanche 10 avril, au premier tour de la présidentielle avec 27,85% des exprimés, devant Marine Le Pen (23,15%) qu'il retrouvera au second tour, et Jean-Luc Mélenchon, éliminé malgré ses 21,95%, selon les résultats définitifs du ministère de l'Intérieur. L'abstention a atteint 26,31% des inscrits, soit le plus haut niveau pour un premier tour d'une présidentielle après le 28,4% de 2002. Marine Le Pen (RN) est arrivée en tête dans 20 036 communes, et Emmanuel Macron (LREM) dans 11 861 communes, sur un total de 35 080 communes.



Avec RFI