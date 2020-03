France : Rokia Traoré libre, mais…

iGFM (Dakar) – Rokia Traoré a été libérée. Mais, elle reste sous contrôle judiciaire. L’information a même été confirmée par Felwine Sarr, un de ses soutiens, sur sa page Facebook.

«Elle est libre, mais elle reste en France où elle devra se signaler régulièrement aux autorités. Son combat devant la justice (Belge et Française) continue cependant. La mobilisation a été utile. En plus de l’excellent travail de son avocat, elle a pesé de son poids. La mobilisation doit continuer afin que le droit rencontre la justice et qu’une issue juste et équilibrée soit trouvée », a-t-il indiqué.

Youssouf SANE