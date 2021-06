lundi 28 juin 2021 • 124 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'équipe de France affronte la Suisse, à Bucarest, ce lundi (19h GMT), en huitième de finale de l'Euro 2020. Découvrez les compositions officielles.

Alors que l'Espagne et la Croatie croisent le fer pour une qualification en quarts de finale de l'Euro 2020, la France et la Suisse vont aussi se battre pour un accessit. Dans l'Arena Naţională de Bucarest, les Bleus de Didier Deschamps vont tenter de poursuivre leur bonhomme de chemin dans cette compétition. Organisés en 3-4-1-2, les Tricolores s'appuient sur Hugo Lloris comme dernier rempart derrière Raphaël Varane, Clément Lenglet et Presnel Kimpembe. Benjamin Pavard et Adrien Rabiot occupent les rôles de pistons tandis que Paul Pogba et N'Golo Kanté forment le double pivot. Enfin, Karim Benzema et Kylian Mbappé sont soutenus par Antoine Griezmann.

De son côté, la Suisse de Vladimir Petkovic s'établit dans un 3-4-1-2 avec Yann Sommer dans les cages. Le portier du Borussia Mönchengladbach peut compter sur Nico Elvedi, Manuel Akanji et Ricardo Rodriguez en défense. Silvan Widmer et Steven Zuber assurent les rôles de pistons tandis qu'on retrouve Remo Freuler et Granit Xhaka dans l'entrejeu. Xherdan Shaqiri sera le meneur de jeu de la Nati derrière Breel Embolo et Haris Seferovic.

Les compositions

France : Lloris - Varane, Lenglet, Kimpembe - Pavard, Pogba, Kanté, Rabiot - Griezmann - Benzema, Mbappé

Suisse : Sommer - Elvedi, Akanji, Rodriguez - Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber - Shaqiri - Embolo, Seferovic