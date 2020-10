mercredi 7 octobre 2020 • 102 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Auteur de ses 41e et 42e buts sous le maillot bleu mercredi, contre l'Ukraine, Olivier Giroud a dépassé le total de Michel Platini. L'attaquant de Chelsea n'est plus devancé que par Thierry Henry (51).

Titulaire ce mercredi soir face à l'Ukraine (match amical au Stade de France), Olivier Giroud en est désormais à 100 sélections en équipe de France. Et pour fêter ça, l'avant-centre de Chelsea a trouvé le chemin des filets à deux reprises après l'ouverture du score d'Eduardo Camavinga.

Auteur d'une magnifique frappe enroulée du pied gauche, le joueur de 34 ans a marqué son 41e but sous le maillot bleu, soit autant qu'un certain Michel Platini, deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Mais quelques instants plus tard, le Français a marqué de la tête pour signer son 42e but. -Pour rappel, Thierry Henry est leader de ce classement avec 51 réalisations en équipe de France.