iGFM (Dakar) Arouna Sangante, défenseur international sénégalais au HAC, a été placé en garde à vue ce mercredi 3 avril. Il circulait sans son permis de conduire. Il a été remis en liberté rapidement, renseigne France Bleu.

Selon France Bleu Normandie, un international sénégalais a été placé en garde à vue mercredi. Arrêté en milieu d’après-midi à Harfleur, près du Havre, le défenseur Arouna Sangante appelé pour la première fois chez les Lions en mars avant d’être forfait pour cause de blessure, circulait au volant de sa voiture sans son permis de conduire. C’est ce qu’a indiqué une source policière au média français.



Sangate a “pris de haut l'agent”



Le joueur de 21 ans s’est rendu coupable d’un fait aggravant pour avoir “pris de haut l'agent interpellateur”, a ajouté la source policière sans en dire plus, renseigne toujours France Bleu. Il a été relâché après quelques heures. Contacté par la radio, le club du HAC a confirmé l’information, précisant que son capitaine est bien titulaire d’un permis, mais qu’il ne l’avait pas sur lui au moment du contrôle. Le 15e de Ligue 1 (sur 18 équipes) ne communiquera pas sur le sujet, informe la même source. Le natif de Mbao ne portait pas non plus d’assurance, même s’il en disposait bien d’une en état de validité, comme a pu le constater France Bleu.



L’ancien du Red Star fait l’objet d’une ordonnance pénale. Ce qu’a confirmé son club. Il pourra toutefois la contester en prouvant qu’il est bien titulaire d’un permis et qu’il a contracté une assurance. Présent à l’entrainement jeudi, le géant d’1,89m a eu une discussion avec son employeur mais aucune potentielle sanction n’est d’actualité. Il sera donc disponible pour le déplacement à Lens samedi dans le cadre de la 28e journée de L1.