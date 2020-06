France: une amende de 135 euros contre les jets de déchets sur la voie publique

Les masques mettent 400 ans à se décomposer

Le projet de décret, qui vise à sanctionner plus sévèrement les dépôts d’ordures, devrait être présenté à la mi-juin. Le ministère prévoit également d’intensifier ses campagnes de communication pour inciter les gens à ne pas jeter les déchets n’importe où car ces masques mettent près de 400 ans à se décomposer.

Mais surtout, les laisser à l’air libre, en les jetant par terre notamment, pose un problème écologique et sanitaire. La poubelle public non plus n’est pas forcément le bon réflexe. Il le faut le poser dans un emballage séparé comme un sachet plastique et attendre 24h avant de le jeter dans ses propres ordures ménagères.

RFI