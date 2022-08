vendredi 5 août 2022 • 367 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La Bundesliga reprend ses droits ! Premier match de gala pour le championnat allemand avec un choc entre l'Eintracht Francfort et le Bayern Munich. Sadio Mané est titulaire pour son premier match dans le championnat allemand.

La Bundesliga reprend ses droits ! Premier match de gala pour le championnat allemand avec un choc entre l'Eintracht Francfort et le Bayern Munich. A domicile, les Adler optent pour un 3-4-2-1 avec Kevin Trapp dans les cages derrière Almamy Touré, Tuta et Evan Ndicka. Les rôles de pistons sont assurés par Ansgar Knauff et Filip Kostic tandis que le double pivot voit Djibril Sow et Sebastian Rode débuter. Seul en pointe, Rafael Borré est soutenu par Jesper Lindstrøm et Mario Götze.



De son côté, le Rekordmeister s'articule en 4-4-2 avec Manuel Neuer comme dernier rempart. Devant lui, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez et Alphonso Davies prennent place. Dans l'entrejeu on retrouve Joshua Kimmich et Marcel Sabitzer tandis que Thomas Müller et Jamal Musiala sont positionnés plus haut. Enfin, Serge Gnabry et Sadio Mané sont associés en attaque.



Les compositions officielles :



Eintracht Francfort : Trapp - Touré, Tuta, Ndicka - Knauff, Sow, Rode, Kostic - Lindstrøm, Götze - Borré



Bayern Munich : Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Müller, Kimmich, Sabitzer, Musiala - Gnabry, Mané