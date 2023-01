vendredi 20 janvier 2023 • 1375 lectures • 0 commentaires

La Juventus a écopé ce vendredi d'une sanction de 15 points de pénalité par la Fédération italienne. La Vieille Dame a été épinglée pour des fraudes comptables lors de transferts de joueurs entre 2018 et 2021. La soustraction des points prend effet cette saison.

C'est un coup dont la Juventus aura du mal à se relever. La Vielle Dame s'est fait sanctionner vendredi soir par la Cour d'appel de la Fédération italienne (FIGC). Le club a écopé de 15 points de pénalité en Serie A en raison de fraudes comptables constatées lors de transferts de joueurs entre 2018 et 2021.



La Juve avait été acquittée avec dix autres clubs dans ce dossier au printemps 2022, mais la cour d'appel de la Fédération a accepté la demande du procureur fédéral de rouvrir le dossier. Ce choix a été motivé par des éléments transmis par la justice italienne qui enquête aussi sur les comptes du club italien, selon un communiqué de la Fédération.



Onze dirigeants condamnés



Au total, onze dirigeants sont suspendus, indique le communiqué de la Fédération italienne, dont l'ancien président Andrea Agnelli, qui a interdiction d'exercer pour une durée de deux ans. Fabio Paratici, directeur sportif de Tottenham et passé par la Juve, a lui reçu une interdiction de trente mois. Pavel Nedved, quant à lui, a écopé d'une sanction de huit mois. La FIGC a demandé une extension des sanctions à l'UEFA et la FIFA, qui ne s'appliquent pour le moment qu'en Italie.



L'ensemble de la direction avait décidé de démissionner le 28 novembre. La faute à des problèmes financiers très conséquents. Le club avait perdu 255 millions d'euros la saison dernière, un déficit record dans le foot italien. Une situation qui a conduit Exor, la holding de la famille Agnelli contrôlant majoritairement la Juve, à introniser Gianluca Ferrero à la présidence.



La Juve chute à la 11e place



Ce retrait de points change totalement la saison des Turinois. Initialement troisièmes, les hommes de Massimiliano Allegri vont être rétrogradés à la 11e place de Serie A, à 12 points de la 6e place synonyme de qualification européenne.



Le tribunal a confirmé l'acquittement des huit autres clubs impliqués (Sampdoria, Pro Vercelli, Gênes, Parme, Pise, Empoli, Novara et Pescara) et leurs dirigeants respectifs. Les Bianconeri ont la possibilité de faire appel devant le Tribunal de Garanti du Coni (comité olympique italien).

