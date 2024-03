mardi 19 mars 2024 • 934 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Deux semaines après son exclusion du championnat de football de première division camerounaise par la FECAFOOT suite à des soupçons de fraude sur l'âge, Wilfried Nathan Douala va rejouer au football.

Nathan Douala défraye actuellement la chronique. Le Camerounais de Victoria United (D1 camerounaise) a été accusé d'avoir truqué son âge en falsifiant son identité. Le milieu de terrain sélectionné à la surprise générale pour la CAN 2023 n'aurait donc pas 17 ans. Provisoirement interdit de participer aux plays-offs du championnat camerounais par la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot), le meneur de jeu vient de voir sa sanction être levée.



A l'instar de ses compatriotes Nji Richmond, Nchindo John Bosco et plusieurs autres joueurs (13 au total) parmi les 62 suspendus pour double identité par la Fecafoot, Nathan Douala est de nouveau éligible pour participer aux play-offs. L'instance a en effet divulgué lundi soir la liste des joueurs autorisés à prendre part aux play-offs qui débuteront ce vendredi 22 mars. Aux yeux de son club et de la Fecafoot, Douala a donc aujourd'hui 17 ans. Chose dont beaucoup continuent de douter à l'heure actuelle…



Prêt pour plays-offs, mais…



Si Nathan Douala pourra donc jouer les play-offs, les soupçons restent en raison des preuves apportées par le journal Le Monde. De plus, le média Camfoot révèle que Nathan Douala et Alexandre Bardelli (son supposé frère décédé ayant une licence à son nom) sont une seule et même personne. Des voisins d’enfance de la famille auraient d'ailleurs confirmé que le Lion Indomptable n’a jamais eu de frère aîné. “Nkwain Valentine (le président de Victoria United, ndlr) a donc pu prouver, l’on ne sait par quelle alchimie, que Bardelli Alexandre était une personne différente et est décédé depuis longtemps. Une explication plus ou moins farfelue à laquelle a souscrit la Fecafoot“, soupirent nos confrères.



Annoncé proche de s'engager avec Antalyaspor (D1 Turquie) – même si des rumeurs affirment que le transfert aurait capoté à cause de cette affaire – Nathan Douala n'a sans doute pas fini de faire parler de lui avec ce feuilleton.



