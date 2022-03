Fraudes: Le "Directeur d'agence" de Bank Of Africa effectue 63 transactions à Auchan

iGFM- Infractions d'accès et maitien frauduleux dans un système informatique, atteinte à l'intégrité et à la disponibilité des systèmes informatiques, interception frauduleuse, effacement et modification frauduleuse de données informatisées et escroquerie, sont les accusations qui pèsent sur Moussa Elimane Hanne, qui se disait Directeur de l'agence Bank Of Africa (BOA) de Fass Delorme.

Moussa Élimane se présentait au magasin d'Auchan comme le directeur d'agence de la BOA de Fass Delorme. Ex-agent technico-commercial de la CBAO, Élimane, 43 ans, a effectué, entre janvier 2021 et janvier 2022, 63 transactions sur les Tpe (Terminal de paiement électronique) «tampons» d'Auchan qu'il a lui-même installé, avant de les annuler et de les intégrer par la monétique.

D'après le journal L'Observateur, le préjudice total est estimé à 3,7 millions de Fcfa.

La CBAO sera saisie par Auchan, le 09 février 2022, qui contestait la non comptabilisation des transactions effectuées.

Le mis en cause a ensuite été arrêté et déféré cejeudi au parquet du tribunal de Dakar.

