La réplique de la Rts n’a pas tardée après le communiqué de presse de Walfadjri. Ce dernier avait annoncé que, suite à sa suspension par le Cnra, la Rts émet sur sa fréquence habituelle.

« Jamais il n'a été question de vouloir remplacer les fréquences de quelque organe que ce soit par celles de la Rts. Il est à rappeler que dans le contexte de la diffusion télévisuelle numérique terrestre actuelle (Int), aucune fréquence n'appartient à une chaîne, en particulier depuis la fin de la diffusion analogique», a réagi, hier, le Directeur technique de la Rts.



Abdoulaye Niang s'offusque contre le communiqué diffusé par le groupe Walfadjri, suite à la suspension de son signal sur la Tnt par le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra), vendredi dernier. Le régulateur reproche à Walfadjri d'avoir diffusé en direct des scènes de violences lors des confrontations entre forces de l'ordre et manifestants, suite à l'interdiction du meeting de Pastef à Mbacké, le même jour. Dans son communiqué, le groupe Walfadjri avait indiqué qu'il « se tient prêt à réagir à l'outrage que constitue le remplacement des fréquences de la"voix des sans voix" par celles de la Rts ».



Selon le Directeur technique de la télévision nationale, « les signaux des éditeurs sont multiplexés et sont diffusés sur des supports fréquentiels avec un partage de ressources, pour former des bouquets le tout géré par la télédiffusion du Sénégal (Tds Sa) qui, il faut le rappeler, gère la diffusion de toutes les chaines non cryptées du Sénégal, sur le territoire national en passant par la collecte, le multiplexage et le transport ». Abdoulaye Niang ajoute qu'il « est possible pour la Tds, sur injonction du régulateur (le Cnra), de couper le signal de n'importe quel éditeur, y compris la Rts ».



« On comprend dès lors l'impossibilité technique et le non-sens d'une telle affirmation si ce n'est la volonté de mêler injustement la Rts à un débat qui ne la concerne pas. Pour la première génération de décodeurs, la chaîne apparaît sur un bandeau alors que pour la deuxième génération de décodeurs la chaîne n'apparaît pas puisqu'elle est skippée lorsque le signal est bloqué par le diffuseur », a conclu le Directeur technique de la Rts.