iGFM (Dakar) Depuis le début de la saison, la Pulga affiche une meilleure mine que l'an dernier. En coulisses, l'Argentin reste discret mais joue un rôle important dans la relation de la MNM

Lionel Messi (35 ans) se souviendra sans doute de sa première année au Paris Saint-Germain. Entre un départ forcé du FC Barcelone, une adaptation compliquée, la covid-19, des performances en berne et les sifflets du Parc des Princes, l’Argentin n’avait jamais été autant chahuté. Cette saison, la donne est différente. L’effet Coupe du monde est sans doute passé par là, mais le numéro 30 parisien a retrouvé la forme.



Plus mobile, plus impliqué, Messi c’est déjà 4 buts et 7 passes décisives en 9 matches, toutes compétitions confondues. Un mordant retrouvé dont profite Paris. De quoi relancer d’ailleurs les questions sur son avenir. Hier, Messi était annoncé parmi les priorités de Luis Campos dans le chantier des prolongations. Alors qu’un départ en 2023 ne semblait pas faire de doute, Messi reverra-t-il sa position ?



Neymar et Mbappé calmés par Léo



L’Équipe indique ce matin que le principal intéressé a perdu deux soutiens dans le vestiaire : Angel Di Maria et Leandro Paredes. Deux départs que le joueur a regrettés. De quoi faire pencher la balance ? Messi ne souhaite pas évoquer son avenir maintenant, encore moins avant le coup d’envoi du Mondial au Qatar. En attendant d’en savoir davantage sur ce sujet, le quotidien nous apprend également que Messi joue un rôle dans la MNM. Depuis le début de la saison, les frictions entre Kylian Mbappé et Neymar font les gros titres de la presse, même si jusqu’à présent, cela n’a eu aucune incidence sur les prestations du PSG. Et c’est peut-être grâce à Messi.



L’Argentin a accepté sans broncher le statut de tireur numéro 1 de Mbappé. Et quand le Français et le Brésilien se sont vivement expliqués, la Pulga était là pour les calmer. Très discret dans le vestiaire parisien, Messi a quand même tenté de rapprocher les positions de ses deux partenaires, leur expliquant que la MNM n’avait rien à gagner avec cette situation conflictuelle. Après avoir formé la MSN avec Neymar et Luis Suarez, l’Argentin connait mieux que personne les ingrédients nécessaires pour former un trio performant avec de fortes têtes. Et pour le moment, ses conseils semblent fonctionner.