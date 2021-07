vendredi 23 juillet 2021 • 82 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le président sortant, Me Augustin Senghor est plus que jamais proche d'un 4e mandat à la tête de la fédération sénégalaise de football à la faveur du consensus trouvé, jeudi, avec deux candidats.

Augustin Senghor est parti pour rempiler pour un 4e mandat à la tête de la fédération sénégalaise de football à la faveur du consensus trouvé, jeudi, avec les candidats Mbaye Diouf Dia et Saër Seck. Le candidat Mady Touré a promis de donner sa position au plus tard le 30 juillet prochain, selon le communiqué ayant sanctionné la rencontre de la commission chargée du consensus autour du ’’programme consensuel pour le mandat à venir’’.

Etaient présents le ministre de l’Urbanisme Abdoulaye Sow, Ibrahima Ndao, représentant du ministre des Sports et Issa Mboup du Cnoss.

La même source rapporte qu’à l’issue de cette réunion, les différentes parties sont tombées d’accord pour ’’la fusion des programmes des différents candidats en un programme commun et consensuel devant servir de référence à l’action fédérale durant le prochain mandat ; la désignation du candidat Augustin Senghor pour conduire le programme consensuel pour le mandat à venir’’.

Le point concernant les candidatures a été accepté par les trois candidats à l’exception de Mady Touré qui a promis de donner sa position au plus tard le 30 juillet prochain.

Selon le communiqué, ’’la commission recommande à la prochaine équipe fédérale, sous l’autorité du ministère des Sports et du CNOSS, de procéder à l’évaluation de la mise en œuvre du programme consensuel à mi-parcours du mandat’’.

L’élection à la tête de la Fédération sénégalaise de foot est prévue le 7 août prochain.

Saer Seck, vice-président de la FSF et patron de la Ligue professionnelle, Mbaye Diouf Dia, président de Mbour Petite Côte et Mady Touré, président de Génération Foot étaient les candidats déclarés.

Le président de Mbour PC avait été battu par Me Augustin Senghor au deuxième tour de l’élection à la présidence de l’instance dirigeante du football sénégalais en août 2017.

Elu en 2009, Me Senghor avait été réélu en 2013 et 2017. Il occupe, depuis mars, les fonctions de premier vice-président de la Confédération africaine de football (CAF).

Avec APS