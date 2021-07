mercredi 7 juillet 2021 • 28 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Les élections de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) ont lieu dans un mois. Les questions planent autour de ses enjeux : autorités, gouvernance, crise sanitaire… Quel avenir pour le foot sénégalais ?

C'est hier que le président sortant Me Augustin Senghor a officialisé sa candidature pour un quatrième mandat. Peu avant, Mbaye Diouf Dia a déposé sa candidature pour compléter la liste des candidats qui se sont déclarés après Mady Touré. A un mois des échéances électorales, l'avenir du football est en jeu.

Remettre le football sur de bons rails

L'assemblée générale élective vient à son heure. C'est une occasion pour le football de revivre, se remettre sur les rails après des manquements notés notamment dans la gestion du bureau sortant avec notammenr une cacophonie en son sein, difficultés à se faire entendre des autorités, gouvernance en crise et contexte sanitaire inquiétant. Le football sénégalais va vers donc une élection d’un nouveau président pour sa Fédération, censé rassembler et apaiser.

Il y en aura eu, des réunions des acteurs du ballon rond. De la suspension du championnat, aen mars 2020 à cause de la pandémie, à l’assouplissement du protocole médical de reprise actée officiellement en janvier 2021, en passant par la décision polémique d’interrompre définitivement la saison sans désigner de vainqueurs, les dirigeants n’auront pas chômé cette année.

Mais 2020 restera dans les mémoires comme l’année du déchirement. Déchirement, aussi, entre les clubs et certains joueurs qui ont été licenciés en pleine pandémie.

Déchirement, entre dirigeants du foot, plusieurs fois contraints de rappeler à l’ordre un football sénégalais rarement aussi paniqué que lors de cette période de pandémie, synonyme pour lui de centaines de millions de francs CFA de perte. Pire, la pelouse du stade Lat Dior a été aussi une grosse polémique même si l'Etat du Sénégal est le chargé des infrastructures sportives.

La pandémie n’est pas partie, et les tensions non plus, mais le foot sénégalais veut croire qu’à une période de cacophonie succédera une autre d’apaisement.

Senghor favori devant Diouf Dia et Mady Touré

Il est incontournablement le principal favori de ces élections. En attendant la validation des candidatures par la commission électorale, Me Augustin Senghor est porté par un collège de 14 ligues régionales. Une majorité avant l'Assemblée générale qui devrait rassurer le président sortant. Surtout que ce dernier a trouvé un accord avec les grands dirigeants des régions du Sénégal. Sans oublier la Ligue amateur dirigée par son vice-président Abdoulaye Seydou Sow, où il devrait largement obtenir le soutien.

N’empêche l’issue des élections reste tout à fait incertaine, avec les autres prétendants Mady Touré et Mbaye Diouf Dia (candidat en 2017) qui ont eux aussi déposé leurs candidatures. Le premier qui prône pour le renouveau du football sénégalais, a démarré sa campagne en début de semaine, comptant faire le tour du pays pour convaincre son électorat. Le patron de l'académie Génération Foot compte saisir cette opportunité pour apporter des réformes. Son ambitieux programme prouve tout.

C’est sans doute ce que souhaite aussi Mbaye Diouf Dia qui avait été battu par Me Senghor il y a quatre ans. Même si le président de Mbour Petite Côte, un temps pressenti comme étant le candidat des clubs mbourois (Stade de Mbourois, Diambars, Demba Diop), a fait savoir qu’il vise le fauteuil présidentiel. Ce qui lui permet de bénéficier peut-être du soutien de Louis Lamotte, ancien candidat et président de la Ligue pro.

Rappelons que l'Assemblée générale élective est prévue le 7 août 2021, au King Fahd Palace.