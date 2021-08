mardi 3 août 2021 • 108 lectures • 0 commentaires

Sport 13 mins Taille

iGFM (Dakar) Au départ candidat à l'élection présidentielle de la Fédération sénégalaise de football, Mbaye Diouf Dia a retiré, ce mardi, officiellement sa candidature.

C'est dans un communiqué transmis à IGFM, que le dirigeant a annoncé son retrait au profit de Me Augustin Senghor porteur du Programme Consensuel. "Ce faisant, je renonce à mon ambition de briquer la présidence de la FSF pour cette élection mais ma détermination à travailler pour le football de mon pays reste intacte. Ma conviction est d’autant plus profonde qu’au regard des échéances proches du football africain et mondial et des enjeux importants liés à ces échéances ainsi que la nécessité de construire un large bloc autour de nos équipes nationales", a-t-il expliqué, appelant à soutenir "ce Programme Consensuel par tous au bénéfice exclusif de notre football."

En décidant donc de se retirer au profit du consensus mené par Louis Lamotte, Augustin Senghor, Abdaye Sow et lui, Mady Touré sera donc le seul qui va défier le président sortant le 7 août prochain.

Pour rappel, Mbaye Diouf Dia par ailleurs président de Mbour PC, était candidat en 2017.