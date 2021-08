jeudi 12 août 2021 • 39 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Après l'assemblée générale élective, le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football se réunit ce jeudi, au CICAD, pour sans doute coopter les 8 membres qui vont l'élargir, renseigne Stades.

Ce Comex est composé de 23 membres, dont 16 élus lors de l’assemblée générale élective. La nouvelle donne dans ces élections, c’est que le Comex sera élargi à 8 autres membres qui seront cooptés par le président de la FSF. Cette coopération résulte d’un accord signé et inclus dans l protocole de consensus autour de Me Senghor.

Le président de la FSF va se réunir ce jeudi avec son équipe pour statuer sur la liste complète des 8 cooptés. Cependant, des sources révèlent la présence de noms connus de tous parmi les 8 prochains cooptés.

En effet, Louis Lamotte, Mbaye Diouf Dia, Babacar Ndiaye, Amara Traoré seraient sur la liste de ces 8 cooptés. Une autre source proche du consensus révèle que Saër Seck, serait en train d’être démarché pour rejoindre le Comex en tant ue membre coopté. Ce dernier s’était retiré du consensus pour des conditions posées par lui et non respectées.