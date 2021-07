vendredi 30 juillet 2021 • 132 lectures • 0 commentaires

Comme l’année dernière, des candidats au bac 2021 ont été arrêtés pour une affaire de fuite d’épreuves.

Les candidat au Baccalauréat ont démarré l'examen hier jeudi. Mais selon Libération, certaines épreuves corrigées circulaient à Pékess. Celles-ci ont été partagées dans un groupe Whatsapp composé d’une vingtaine de membres. Ainsi, 5 candidats libres ont déjà été placés en garde à vue et la gendarmerie traque actuellement la source principale.



L'année dernière, au Bac 2020, quinze candidats au baccalauréat avaient été arrêtés à Tamba. Ils avaient été accusés d’appartenir à un gang qui utilise les réseaux sociaux et Whatsapp pour recevoir et s’échanger les corrections des épreuves du Baccalauréat.