mardi 2 février 2021 • 647 lectures • 0 commentaires

Idrissa Seck a fait sa déclaration de patrimoine. Information livrée il y a quelques jours par son service de communication. Mais, l’Ofnac a tenu à faire quelques précisions sur le contenu de ladite déclaration.

Dans son document de presse, L’Office national de lutte contre la Fraude et la Corruption (Ofnac) a ternu à souligner que les déclarations de patrimoine «sont traitées dans le respect de la stricte confidentialité qui les caractérise.»

Ainsi, les personnes qui sont préposées à la réception et à la conservation de ces documents sont toutes assermentées et les procédures mises en place en la matière, ne permettent aucune violation des données personnelles des assujettis. «En conséquence, l’OFNAC tient à préciser que les informations dont il est fait état dans ledit article n’engagent que leurs auteurs et ne sauraient émaner de ses services.»