Fusillade en Russie : six morts dans une université de Perm, le tireur arrêté

lundi 20 septembre 2021 • 71 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Six personnes sont mortes, lundi, lors d'une fusillade à l'université de Perm, ville de l'Oural, dans l'est de la Russie. L'assaillant, un étudiant, a été blessé et arrêté, a indiqué le Comité d'enquête du pays.



France 24

