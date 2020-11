lundi 16 novembre 2020 • 179 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) A quelques heures de son match contre la Gambie dans les éliminatoires de la CAN 2021, la délégation du Gabon a été contrainte de passer la nuit de dimanche à lundi à l’aéroport de Banjul en raison de soi-disant problèmes administratifs invoqués par les autorités locales à l’arrivée des Panthères.

Opposé à la Gambie ce lundi (coup d’envoi à 17h en France) dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2021, le Gabon n’a pas préparé son déplacement de la meilleure des façons, c’est peu dire… Les Panthères se sont en effet envolées dimanche en fin de journée pour Banjul sauf qu’à leur atterrissage à l’aéroport, Patrice Neveu et ses hommes ont été bloqués en raison de soi-disant problèmes administratifs qui les ont obligés à passer la nuit sur place et à dormir à même le sol. «Beau travail la CAF, c’est comme si on était revenu dans les années 1990», a taclé le capitaine gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang, sur Twitter en référence à ces pratiques d’intimidation.

Il a fallu attendre le petit matin pour que la situation se débloque sur intervention du Ministre des Sports gabonais Frank Nguema et du président de la Fédération gabonaise de football, Pierre Alain Mounguengui. La délégation a alors pu quitter l’aéroport pour rejoindre son hôtel. Reste à savoir dans quel état les Panthères, surmotivées après cet incident mais aussi certainement très fatiguées, aborderont ce match capital face à leur dauphin, battu 2-1 à l’aller.

