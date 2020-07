Gabon : un nouveau gouvernement pour préparer la présidentielle

IGFM – La Première ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a livré la composition de son gouvernement. Tour d’horizon des principales entrées et sorties de cette nouvelle équipe gouvernementale.

Nommée Première ministre jeudi, Rose Ossouka Raponda a rencontré le président Ali Bongo Ondimba ce vendredi 17 juillet. Une audience à l’issue de laquelle un gouvernement de 32 membres a été annoncé dans la mi-journée. En ramenant des fidèles et en maintenant des poids lourds rompus aux compétitions électorales, le président gabonais a constitué une équipe gouvernementale qui semble taillée pour préparer la présidentielle de 2023.

Michaël Moussa Adamo à la Défense

L’entrée la plus significative est celle de Michaël Moussa Adamo, un fidèle parmi les fidèles d’Ali Bongo Ondimba, ambassadeur du Gabon à Washington aux États-Unis depuis septembre 2009, qui a été promu ministre de la Défense.

Cet ancien enseignant au Centre d’études africaines de l’université de Boston – où il fit lui-même ses études en Relations internationales – était pourtant pressenti depuis des mois au ministères des Affaires étrangères.

Mais le président a choisi d’y nommer Pacôme Moubelet Boubeya, un visage bien connu de la galaxie d’ABO. Cet ancien secrétaire général du gouvernement était ministre de l’Intérieur lors de l’élection présidentielle de 2016, mais avait dû quitter le gouvernement au plus fort de la crise postélectorale.

Au ministère de la Santé, les critiques qui accablaient le ministre sortant, Max Limoukou, visant sa gestion de la riposte contre l’épidémie à coronavirus prédisaient dans le même temps la nomination de Guy Patrick Obiang Ndong, président de la Croix-Rouge gabonaise et président du comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus). C’est fait.

Piliers du gouvernement depuis le début du septennat en cours, Alain Claude Bilie By Nze (ministre de l’Énergie et des Ressources Hydrauliques), Denise Mekam’ne Edzidzie (ministre des Relations avec les Institutions Constitutionnelles), Jean-Marie Ogandaga (ministre de l’Économie et de la Relance).

La majorité a préservé son alliance avec l’ex-opposant Michel Menga M’Essone, maintenu au poste de ministre de la Culture et des Arts.

En revanche, Moukagni Iwangou n’est plus ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique.

La composition du gouvernement

PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT : Mme Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA

MINISTRES D’ETAT

Ministre d’État, Ministre des Relations avec les Institutions Constitutionnelles et les Autorités Administratives Indépendantes : Mme Denise MEKAM’NE EDZIDZIE épse TATY

Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur : M. Lambert Noël MATHA Ministre d’État,

Ministre de l’Énergie et des Ressources Hydrauliques : M. Alain-Claude BILIE-BY-NZE Ministre d’État,

Ministre de la Communication, et de l’Économie Numérique : M. Edgard Anicet MBOUMBOU MIYAKOU

LES MINISTRES

Ministre des Affaires Étrangères : M. Pacôme Moubelet Boubeya

Ministre de la Défense Nationale : M. Michael Moussa ADAMO

Ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance et de la Lutte contre la Corruption : M. Francis NKEA NDZIGUE

Ministre de la Culture et des Arts : M. Michel MENGA M’ESSONE

Ministre de la Décentralisation, de la Cohésion et du Développement des Territoires : M. Mathias OTOUNGA OSSIBADJOUO

Ministre de l’Emploi, de la Fonction Publique, du Travail et de la Formation Professionnelle, Porte-Parole du Gouvernement : Mme Madeleine BERRE

Ministre du Tourisme : M. Pascal HOUANGNI AMBOUROUET

Ministre de l’Économie et de la Relance : M. Jean-Marie OGANDAGA

Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, et Chargé des Droits de l’Homme : Mme Erlyne Antonella NDEMBET épouse DAMAS

Ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l’Environnement, Chargé du Plan Climat, et du Plan d’Affectation des Terres : Professeur Lee WHITE

Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique, du Transfert de Technologies, de l’Éducation Nationale, Chargé de la Formation Civique : M. Patrick DAOUDA MOUGUIAMA

Ministre du Budget et des Comptes Publics : M. Sosthène OSSOUNGOU NDIBANGOYE

Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage, de la Pêche et de l’Alimentation : M. Biendi MAGANGA

MOUSSAVOU Ministre des Transports, de l’Équipement, des Infrastructures et de l’Habitat : M. Léon BONDA BALONZI

Ministre de la Santé : M. Guy Patrick OBIANG NDONG Ministre du Pétrole, du Gaz, et des Mines : M. Vincent de Paul MASSASSA

Ministre des Affaires Sociales et des Droits de la Femme : Mme Prisca KOHO épouse NLEND

Ministre du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises, et de l’Industrie : M. Hughes MBADINGA MADIYA

Ministre des Sports, Chargé de la Vie Associative : M. Franck NGUEMA

Ministre de la Promotion des Investissements, des Partenariats Publics-Privés, Chargé de l’Amélioration de l’Environnement des Affaires : Mme Carmen NDAOT

MINISTRES DELEGUES

Ministre Délégué auprès du Ministre des Eaux et Forêts, de la Mer, de l’Environnement, Chargé du Plan Climat, et du Plan d’Affectation des Terres : M. Charles MVE ELLA

Ministre Délégué auprès du Ministre des Affaires Étrangères : Mme Yolande NYONDA

Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique, du Transfert de Technologies, de l’Éducation Nationale, Chargé de la Formation Civique : Mme Camélia NTOUTOUME-LECLERCQ

Ministre Délégué auprès du Ministre d’État, Ministre de la Communication et de l’Économie Numérique : Mme Gisèle AKOGHE

Ministre Délégué auprès du Ministre d’État, Ministre de l’Énergie et des Ressources Hydrauliques : M. Séverin MAYOUNOU

Ministre Délégué auprès du Ministre des Transports, de l’Équipement, des Infrastructures, de l’Habitat : M. Brice PAILLAT

Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Emploi, de la Fonction Publique, du Travail et de la Formation Professionnelle : Mme Aubierge Sylvine NGOMA

Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Économie et de la Relance : Mme Nicole Janine Lydie ROBOTY ép. MBOU

JeuneAfrique