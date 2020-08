Gaelle Mbaye: « l’Etat a beaucoup cédé à la pression »

iGFM-(Dakar) Invitée de l’émission Grand Jury de ce dimanche, Gaelle Mbaye, membre de la société civile sénégalaise a déclaré que l’Etat a cédé beaucoup cédé à la pression dans le cadre de la gestion de la Covid-19. «Le chef de l’Etat a quand même beaucoup cédé à la pression», a-t-elle estimé.

Face à Babacar Fall, Gaelle Mbaye a également soutenu que le Chef de l’Etat n’a pas suffisamment assumé la souveraineté de l’Etat et la puissance publique. « Le chef de l’Etat a quand même, beaucoup, cédé à la pression. En un moment donné, l’Etat doit assumer sa souveraineté et sa puissance publique. Certes, il y’a eu des révoltes. Dans certains quartiers des citoyens qui vivent dans la promiscuité ont exprimé le besoin de sortir. L’Etat devait travailler et trouver des moyens pour communiquer avec les jeunes qui sont la source de toutes ces révoltes.», dit-elle.