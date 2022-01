samedi 15 janvier 2022 • 146 lectures • 0 commentaires

iGFM (Cameroun) El Hadji Ousseynou s'est exprimé, ce samedi, à Tagidor, sur le nul (0-0) de l'équipe du Sénégal, hier, contre la Guinée, à l'occasion de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations 2021.

"Gagner c'est dans le long terme. C'est vrai que le Sénégal a disputé deux matchs pour un seul but. Ce qui est inattendu vu l'armada offensif qu'on détient. Mais ce nul va nous faire avancer.

Après deux matchs je suis très positif. Je sais que la route est encore longue mais on est presque qualifié."



Prendre la première place



"On vient de se parler avec les joueurs. Ce qui est important pour nous est de prendre la première place afin de rester à Tagidor pour ne pas déplacer la logistique qu'on a amenée.

Il faut que les gens sachent que le Sénégal est toujours favori. Beaucoup d'équipes ont remporté la coupe d'Afrique sans être au top de leur forme dès les premiers tours. La route est encore longue, les joueurs seront confiants car plus le tournoi avance, plus on va se mettre dedans.



Aux joueurs de répondre présents



"Dans l'ensemble, rien à dire. Je me rappelle en 2017, on est sorti premier en battant toutes les équipes. Tout le monde nous voyait déjà champions d'Afrique. Malheureusement. Aujourd'hui, je suis très confiant parce que les joueurs travaillent tranquillement. Il y a des gens qui se disent que le Sénégal n'est plus favori. C'est bien. Il revient aux joueurs de répondre présents sur le terrain et d'être prêts pour les huitièmes, les quarts, les démis et la finale."



Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Bafoussam, Cameroun)