Gahile Mboumba Mboumba, un ressortissant gabonais d'une vingtaine d'années est recherché par les autorités judiciaires pour avoir violé un jeune garçon de 14 ans le 31 juillet 2022.

L’homme, selon Libération, se fait passer pour une jeune fille sur les réseaux sociaux pour séduire des garçons. C'est finalement un jeune Sénégalais de 14 ans qui tombera dans le filet du pervers sexuel. Il va demander au jeune homme de lui envoyer des nues afin d'apprécier de plus près.



Après quelques échanges sur les réseaux sociaux, Gahile Mboumba Mboumba, invitera le mineur chez lui pour une rencontre. Sans se douter de la véritable identité de sa dulcinée, le jeune Sénégalais se rendra sur les lieux.



Une fois sur place, il va menacer de publier sur la toile, les photos nues du jeune garçon si ce dernier s'opposait au fait d'avoir des relations sexuelles avec lui. Après l'agression sexuelle, le gamin rentrera chez lui traumatisé et apeuré. Une situation qu'il ne supportera pas et finira par tout avouer à ses parents.



Les parents du gamin vont débarquer chez l'étudiant pour en découdre. Mais le violeur avait déjà pris la fuite. C'est malheureusement son collègue de chambre qui paiera les frais de ce crime. Il sera agressé par la famille en colère. L'auteur présumé des faits s'est enfui.